4000 Euro brutto für die Gleichstellungsbeauftragte in Teilzeit

Viele junge Menschen sind meinem Job gegenüber positiv eingestellt. Wenn mich ältere Menschen fragen, was ich beruflich mache, kippt die Partylaune aber schnell mal. Sie fragen mich oft, ob mein Job überhaupt notwendig ist. Dann frage ich zurück, wie es nach Datenerhebungen der Universität sein kann, dass bei uns an der Uni 70 Prozent der Mitarbeitenden Frauen und 30 Prozent Männer sind, aber etwa 65 Prozent dieser Männer in Führungspositionen arbeiten. So kommen wir ins Gespräch. Manchmal frage ich, ob sie auch selbst Töchter haben, so komme ich auch gut an diese Gruppe der älteren, weißen Männer ran.