64 Euro pro Tag für den Nomaden-Tourguide

Ich kann anderen Leuten viele Anekdoten von meinem Job erzählen, denn jede Tour ist einzigartig. Eines meiner verrücktesten Erlebnisse war eine siebentägige Reittour. Ein deutsches Pärchen hatte die Tour gebucht, sie wollten an einen See reiten. Wir waren insgesamt zu fünft: das Paar, zwei Leute für die Pferde und ich. Und dann waren noch acht Pferde dabei. Die Frau konnte sehr gut reiten, doch ihr Mann leider nicht. Es war sein erster längerer Ritt. Letztendlich haben wir es nicht geschafft, an den See zu reiten, weil der Mann nach ein paar Tagen nicht mehr auf einem Pferd sitzen konnte. Er konnte auch nicht mehr laufen, weil seine Beine so geschmerzt haben. Also haben wir langsamer gemacht, damit er sich erholen konnte. Trotzdem hatten wir eine sehr schöne Zeit und das Paar möchte auf jeden Fall noch einmal in die Mongolei kommen.