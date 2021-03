„Sexismus ist fest im Schulsystem verankert“

Anlässlich des 8. März, dem Weltfrauentag, haben „Keine Schule ohne Feminismus“ nun einen offenen Brief an Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) verfasst. Die Gruppe formuliert darin, was sich ihrer Ansicht nach im Schulsystem bundesweit ändern sollte. Geschlechtergerechter Unterricht dürfe nicht allein von einzelnen Lehrkräften abhängen, schreiben sie, sondern müsse fest in den Schulen verankert werden. Etwa durch die Ausbildung zu geschlechtergerechtem Lehren und Lernen im Lehramtsstudium, Trainings und Seminare für Lehrer*innen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und -vielfalt im Klassenzimmer. Was ebenfalls zwingend dazu gehört: die entsprechende staatliche Finanzierung. Im Anhang des offenen Briefes unterbreiten sie konkrete Vorschläge für die Überarbeitung des Lehrplans. Sie schreiben: „Wir wollen in der Schule anderes und anders lernen.“