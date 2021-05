Ist das Staatsexamen für angehende Lehrkräfte zu hart?

Der Moment, in dem sie den Brief mit dem Ergebnis ihres Staatsexamens in den Händen hielt, war für Theresa der nervenaufreibendste ihres Lebens. „Mein Puls war auf 180 und dann stand da auf dem Schreiben, mit dem Charme eines Kassenbons: durchgefallen. Absolutes Worst-Case-Szenario. Der ganze Stress der letzten Monate war völlig umsonst“, erzählt die 30-Jährige heute, Monate später, am Telefon. Sechs Jahre lang hatte sie Lehramt an der Katholischen Universität Eichstätt studiert, ein Jahr lang hatte sie sich auf ihr Staatsexamen vorbereitet und während und nach den Prüfungen unter maximaler Anspannung gestanden. Und dann das.