„Ein Haus wäre wie ein Gefängnis für mich“

Mal angenommen, ich hätte Angst davor, einfach so aus dem gängigen gesellschaftlichen System auszubrechen und ein so unkonventionelles Leben zu führen wie du: Was würdest du mir raten?

Ich wurde gerade erst geimpft. Und was ist so eine Impfung? Im Grunde ein kleines Bisschen der Krankheit, das ich injiziert bekomme, damit mein Körper sie zu bekämpfen lernt. Und wenn du Angst vor etwas hast, das dich eigentlich gesünder macht, solltest du dich auch impfen lassen. Was ich meine, ist: Du kannst dir die Angst nehmen, in dem du dich einer kleinen Dosis davon aussetzt. Du hast wahrscheinlich ein Auto? Das hat ja heutzutage fast jeder.