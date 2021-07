Warum wir uns besser vor der Sonne schützen müssen

„Ich höre oft Sätze wie: Ach, das ist jetzt ein wenig rot und morgen wird es dann schön braun. Solche Aussagen sind trügerisch! Die Forschung zeigt, dass sich bereits ein erhöhtes Hautkrebsrisiko bei dem Nachweis von nur zwei Sonnenbränden findet“, warnt die Expertin. Besonders gefährlich sei vor allem die Mittagssonne: „Steht die Sonne am Mittag hoch, haben die Strahlen einen kurzen Weg zu uns, eine sehr hohe Energie und sind daher besonders schädlich für die menschliche Haut. Die Australier nutzen daher das Sprichwort ‚From eleven to three, stay under a tree‘. Ein Spruch der absolut passend ist, denn in der Mittagszeit sollte man sich gar nicht der Sonne aussetzen.“