6100 Euro brutto für den Softwareentwickler

Mein aktueller Job beeinflusst mein Privatleben stark, weil ich abends arbeiten muss. Die Meetings sind an die Zeitzonen in den USA angepasst. Meistens fange ich gegen 17 Uhr an und arbeite bis 3 Uhr nachts. Dann gehe ich direkt ins Bett und schlafe bis 12 Uhr. Im Lockdown ist das kein Problem, weil man seinen Tagesrhythmus so gestalten kann, wie man will und kaum Leute treffen kann. Aber ich vermute, dass es nach der Pandemie ziemlich schwierig wird, wenn man zum Beispiel Freitagabend zu einer Party will. Deswegen glaube ich nicht, dass ich diesen Job langfristig von Deutschland aus ausüben möchte. Wenn dann würde ich eher in die USA ziehen.

Ansonsten muss ich natürlich meiner Familie helfen, wenn der Drucker oder das Internet nicht geht. Aber davon habe ich eigentlich keine Ahnung, weil das nichts mit Programmieren zu tun hat. Am Ende schalte ich die Geräte wie alle anderen nur an und aus und hoffe, dass es funktioniert.