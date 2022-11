1570 Euro brutto für die Erzieherin im Frauenhaus in Teilzeit

Ich arbeite in einem Frauenhaus in Remscheid in Nordrhein-Westfalen. In der Einrichtung leben etwa acht Frauen mit ihren Kindern, sofern sie welche haben. Untertags bekommen sie Unterstützung von Sozialarbeiter:innen und Erzieher:innen. Ich betreue die Kinder der gewaltbetroffenen Frauen, während diese mit den Sozialarbeiterinnen einen Beratungstermin haben oder ein therapeutisches Gruppenangebot wahrnehmen. Ich bin auch für Schul- und Kindergartenanmeldungen zuständig. Außerdem mache ich Arzttermine für die Kinder aus und versuche in der Zeit, in der die Frauen mit ihren Kindern bei uns sind, ein Netzwerk für sie aufzubauen. Wenn ein Kind krank wird, helfe ich den Müttern sie zu versorgen oder Arzttermine auszumachen, weil die Frauen oft sehr stark belastet sind und viel mit sich selbst beschäftigt sind. Zudem führe ich Gespräche mit den Müttern dazu, wie sie ihre Kinder erziehen möchten und wie sie ihre Rolle als Mutter wahrnehmen. Ich mache immer nur das, was die Mütter sich wünschen, und nehme den Frauen nicht die Erziehung oder die Verantwortung für ihre Kinder ab.