1600 Euro brutto für die Kosmetikerin

Statt Abitur zu machen, bin ich nach der zehnten Klasse von der Schule abgegangen. Eigentlich wollte ich Maskenbildnerin werden und am Theater oder an der Oper arbeiten. Dafür braucht man eine Friseur- oder Kosmetikausbildung. Ich habe mich dann für die Kosmetikausbildung entschieden. Zum einen, weil es mich ein bisschen mehr interessiert hat, zum anderen, weil ich dachte, dass der Job schon ein bisschen in Richtung Maskenbildnerin geht. Derzeit arbeite ich in einem Kosmetikstudio in München. Da wurde ich nach der Ausbildung übernommen. Bisher habe ich noch keine Weiterbildung zur Maskenbildnerin gemacht. Das plane ich auch nicht mehr. Vielleicht mache ich aber noch meinen Meister zur Kosmetikerin.