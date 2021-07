4500 Euro brutto für den Betriebsleiter im Steinbruch

Vorstellung vs. Realität – So ist der Job wirklich

Durch mein Studium hatte ich schon eine ganz gute Vorstellung, wie der Beruf aussehen würde, aber der genaue Tagesablauf richtet sich viel nach dem Betrieb und dem Unternehmen. Alles, was wir bei uns abbauen, geht später entweder in den Hausbau als Beton oder in den Straßen- sowie Garten- und Landschaftsbau. Auch für das Gleisbett der Züge liefern wir Schotter. Was ich vorher nicht erwartet hätte, ist, dass ich wirklich viele Arbeitssicherheitsschulungen geben muss. Da gibt es zum Glück gutes Material von der Berufsgenossenschaft. Außerdem war ich selbst bei einem mehrtägigen Seminar und hatte auch ein Semester lang ein Seminar zu dem Thema in der Hochschule. Die Arbeitssicherheitsschulungen führe ich regelmäßig durch, da es sonst aufgrund von Routine zu Unfällen kommen kann. Wir frischen dann auf, wie man sich in einem Steinbruch verhalten sollte oder wie etwa Werkzeug ordnungsgemäß benutzt wird und wie Reparaturen sicher und ordentlich ausgeführt werden. Des Weiteren gibt es viel Verkehr auf unserem Gelände, da muss man schauen, wer wo hinfährt und was transportiert wird. Es geht in den Schulungen auch um die passende Schutzausrüstung mit Handschuhen, Brille, Warnweste und Helm.