2000 Euro brutto für die Gewandmeisterin in Teilzeit

„Die meisten Menschen sind aufrichtig interessiert an dem, was ich mache. Manchmal wird mein Beruf aber auch als ‚lustige Bastelarbeit‘ abgetan. Wenn ich in einer Runde mit klassischen Büroarbeiter:innen erzähle, dass ich in meinem Arbeitsalltag Lauch- und Peniskostüme anfertige, ernte ich durchaus den ein oder anderen irritierten Blick. Zudem wollen viele wissen, ob ich meine Kleidung selbst nähe. Für viele Schneider:innen ist diese Frage ein No-Go, weil es in den meisten Fällen eben nicht so ist. Wenn man den ganzen Tag an der Nähmaschine sitzt, hat man selten Lust, sich abends auch noch eigene Klamotten zu nähen. Trotzdem ist es natürlich praktisch, Kleidungsstücke selbst ändern zu können. Wenn ich zum Beispiel in einem Second-Hand-Laden eine qualitativ hochwertige Hose aus tollem Stoff finde, kann ich sie mir zuhause einfach schnell anpassen. Bei Änderungsarbeiten für den Freundes- und Familienkreis bin ich inzwischen sehr wählerisch geworden. Neugekaufte Fast-Fashion-Teile ändere ich grundsätzlich nicht, weil mir das keinen Spaß macht und meinen Prinzipien widerspricht. Reparaturen übernehme ich aber gerne: Einmal habe ich die Lieblingshose eines Freundes repariert, die nach einem Fahrradunfall total zerfetzt war. Er war so froh, dass ich sie retten konnte. Das zeigt, welchen emotionalen Wert Kleidung für uns haben kann. Wir tragen sie wie eine zweite Haut und sollten ihr deshalb mehr Achtung entgegenbringen.“