2200 Euro brutto für den Altphilologen

So bin ich Altphilologe geworden

Für die römische Kultur habe ich mich tatsächlich schon in der Grundschule interessiert. Mein erstes Referat habe ich damals über das Römische Reich gehalten. Am Gymnasium habe ich dann Latein als erste Fremdsprache gewählt – mit Blick auf weitere romanische Fremdsprachen erschien mir das eine gute Basis zu sein. Das Fach hat mir dann so gut gefallen, dass ich später sogar Abitur in Latein gemacht habe. Nach der Schule habe ich dann Latein und Mathe auf Gymnasiallehramt studiert. Als mir an der Uni nahegelegt wurde, über eine Promotion nachzudenken, war natürlich mein Ehrgeiz geweckt. Ich entschied mich, vorerst nicht an die Schule zu gehen, sondern in der Wissenschaft zu bleiben.

Das macht man als Altphilologe

Das kommt darauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Ganz allgemein gesagt beschäftigen wir uns mit dem Verständnis von Texten der Antike, ihrer Wirkung und ihrer Rezeption. Wenn man wie ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an einer Uni angestellt ist, wird man für verschiedene Aufgaben eingesetzt: Neben der Arbeit am eigenen Dissertationsprojekt ist man normalerweise auch in der akademischen Lehre tätig. Außerdem unterstützt man die Arbeit der Professur oder des Lehrstuhls, beispielsweise durch Rechercheaufträge, Projektvorbereitungen oder die Organisation von Exkursionen, Tutorien und Tagungen.

So sieht der Arbeitsalltag aus

Ich gebe etwa zwei bis drei Lehrveranstaltungen die Woche, dazu gehört natürlich auch die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Sprechstunden sowie phasenweise die Klausurvorbereitung und -korrektur. Daneben müssen immer auch organisatorische Aufgaben erledigt werden. Die übrige Zeit nutze ich, um an meiner Dissertation zu schreiben. Mein Arbeitsalltag ist insgesamt also relativ vielfältig, bietet aber auch viel Freiraum für eigene Kreativität: Im Rahmen der Doktorarbeit beschäftige ich mich zum Beispiel viel mit der Interpretation lateinischer Texte. Da muss man auch mal bereit sein, neue und ungewöhnliche Wege zu gehen, wenn man etwas Innovatives zur bestehenden Forschung beitragen möchte.

Vorstellung vs. Realität

Wenn man an Altphilolog:innen denkt, hat man vermutlich schnell ein Bild von weltfremden, verschrobenen Wissenschaftler:innen im Kopf, die über verstaubten Büchern brüten, in ihrer Freizeit Latein sprechen und jeglichen Bezug zur Realität verloren haben. Das ist natürlich nicht so. Vor allem, dass unsere Forschung nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hätte, ist ein Vorurteil, das absolut nicht der Wahrheit entspricht. Wenn man sich mehr mit der Materie auseinandersetzt, stellt man schnell fest, dass es durchaus aktuelle Bezüge auf den unterschiedlichsten Ebenen gibt.