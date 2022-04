Bis zu 3000 Euro brutto für den Hörspielproduzenten

Wie viel ein Hörspielproduzent verdient

Weil es immer darauf ankommt, an welchem Projekt ich gerade arbeite, habe ich kein festes Gehalt. Ich zahle mir monatlich so viel aus, wie ich gerade zum Leben brauche. Das können mal null Euro und mal 3000 Euro brutto im Monat sein. Wenn wir mehr einnehmen, investieren wir das direkt wieder in neue Projekte. Weil die meisten unserer Hörbücher und Hörspiele im Internet frei verfügbar sind, kommt das Geld, das wir verdienen, hauptsächlich aus Werbeeinnahmen von Youtube und Twitch sowie Spenden aus der Community. Ohne diese Unterstützung der Hörer und Hörerinnen würde es nicht funktionieren. Dass ich von dem Job leben kann, ist noch nicht lange so. In den ersten zwei Jahren habe ich höchstens 100 Euro im Monat verdient und war auf mein Gehalt als Synchronsprecher angewiesen. Wie lange es noch so gut läuft wie jetzt, kann ich nicht sagen, aber mit dieser Ungewissheit muss man als Freischaffender leben.