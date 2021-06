Wenn die Pandemie eine Ausbildung schwierig macht

Doch die Nachfrage nach Plätzen im Programm Ausbildungshotel ist im Moment niedriger als von den Initiator*innen erwartet. Nicht alle Auszubildenden wollen die Chance, die das Programm Ausbildungshotel bietet, nutzen. 30 Plätze standen im Mai zur Verfügung, um Azubis von außen aufzunehmen, für Juni gab es nochmal 15. Letztendlich wurden davon nur zehn besetzt. „Es ist nicht gefragt. Die Azubis sagen, das Geld reicht doch, ich bleibe lieber auf Kurzarbeit, mache die Berufsschule so ein bisschen nebenher und dann schaue ich mal“, so der Eindruck von Anne Kahlich. Einige Azubis aus dem Hotel- und Gastgewerbe hätten sich laut Ulla Bünde während der Pandemie aus dem Wunsch nach mehr Sicherheit heraus auch in andere Branchen umorientiert. Oder aber aus Not, weil das Kurzarbeitergeld nicht ausgereicht habe. Aber auch die Betriebe seien nun, da die Corona-Lage sich verbessert, verunsichert, was das Programm „Ausbildungshotel“ angeht, so Ulla Bünde: „Jetzt sind die Unternehmen so ein bisschen in Erwartung der Öffnungen und machen sich Sorgen. Sie fragen sich: Wenn ich die Azubis jetzt in das Ausbildungshotel schicke, wann kriege ich sie dann wieder?“