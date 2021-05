„Der Gürtel ist so eng wie möglich geschnallt”

Robert Johnson

„Stand jetzt sieht es ganz so aus, dass das Robert Johnson die durch das Corona-Virus verursachte Situation überleben und, sobald es wieder möglich ist, seine Pforten für Gäste wiedereröffnen wird. Um das ,Warum‘ auf einen Punkt zu bringen, liegt das vor allem an unseren privaten Unterstützer*Innen, die die von uns gestartete Start-Next-Kampagne so großzügig unterstützten und die parallel ins Leben gerufene ,See You Soon‘-Kampagne nutzen, um uns zur Verfügung gestellte Arbeiten befreundeter Künstler*innen zu erwerben. Diese bekommt nun auch eine Folge-Edition und wird ,Keep In Touch‘ heißen. Klar gab es auch von staatlicher Seite Hilfestellungen, beispielsweise in Form der November- und Dezember-Hilfen, aber das hätte bei weitem nur schwerlich gereicht, nach fast einem Jahr Stillstand. An dieser Stelle nochmals ein riesiges Dankeschön an alle Supporter*Innen und all die beteiligten Künstler*innen.“