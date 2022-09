1000 Euro brutto für den Tontechniker

Aufnahmen finden vor allem am Wochenende statt. Mein Hauptgeschäft sind Rapper:innen, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Sie arbeiten unter der Woche und sitzen am Wochenende mit mir im Studio. Jetzt mit Mitte 20 merke ich, wie sehr mich das einschränkt. Alle Leute sind in ihren Berufen angekommen, fangen an zu heiraten und Kinder zu kriegen. Die haben nur am Wochenende Zeit, ich nur in der Woche. Außerdem habe ich die typische Krankheit von Selbstständigen – der Gedanke, dass mehr Arbeit erst einmal besser ist als zu wenig. Da muss man aufpassen. Ich habe oft den Eindruck, länger zu arbeiten als meine Freunde.