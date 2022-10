3200 Euro brutto für den Lokführer

Ich habe zunächst Forstwirtschaft studiert und musste mir am Ende des Studiums die Frage stellen: „Gehst du jetzt in den Forstberuf oder entscheidest du dich doch noch für deinen Kindheitstraum?“ Ich habe mich für letzteres entschieden. Mit einem abgeschlossenen Studium oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung konnte ich mich in neun Monaten zum Lokführer ausbilden lassen. Am Anfang prasseln viele neue Dinge auf einen ein. Da macht man mit Theorie, Signalsystem, Fahrschule und Technik ziemlich viel in kurzer Zeit durch. Zur Ausbildung gehören auch zusätzliche Seminare zum Umgang mit Fahrgästen und Stressbewältigung.

Welche Eigenschaften man für den Job braucht