Horror-Party: Die Nacht, an die es keine Erinnerung gibt

7.00 Uhr morgens. Ich wache auf. Ich bilde mir ein, schlimme Träume gehabt zu haben, in denen es unglaublich gestunken hat. Dann wird mir klar: Es war kein Traum, es ist mein Zimmer, das so sehr stinkt, dass es sich in meinen Träumen festgesetzt hat. Mir ist nicht einfach nur schlecht, ich muss kotzen. Beim Aufsetzen wird mir zudem klar, dass ich noch wahnsinnig besoffen bin. Schnell zum Klo. Was ist das komisches Braunes am Boden zwischen meinen Klamotten? Egal. Ich renne raus und lerne die Kloschüssel genauer kennen. Noch während ich meinen Mageninhalt rückwärts verliere, wird mir klar, was das braune Zeug in meinem Zimmer ist, das die Luft verpestet. Der Dackel von Annas Oma, der bei uns zu Besuch war, hat in mein Zimmer gekackt. Ich verfluche den Hund, mein Leben, und den billigen Wodka.