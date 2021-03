0 bis 30 000 Euro brutto für den Zauberer

Der Weg

Begonnen hat alles mit einem gebrauchten Zauberkasten unter dem Weihnachtsbaum als ich sechs Jahre alt war. Auf Geburtstagsfeiern im Familienkreis habe ich die Tricks vorgeführt. Irgendwann waren es Veranstaltungen von Leuten, die ich nicht mehr persönlich kannte. So konnte ich schon als Jugendlicher mit der Zauberei nebenher ganz gut Geld verdienen. Mit 16 Jahren bin ich in den Magischen Zirkel von Deutschland, eine Vereinigung von Zauberkünstler*innen, aufgenommen worden. Nach der Schule habe ich noch eine Berufsausbildung zum Grafiker gemacht und in diesem Job gearbeitet. Nebenher habe ich immer mehr gezaubert, bei Wettbewerben mitgemacht und bei der deutschen Meisterschaft den ersten Platz geholt. Das war dann der Punkt, an dem ich an Theaterauftritte gekommen bin und den Schritt vom Grafiker zum Berufszauberer gewagt habe.