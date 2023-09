4000 Euro brutto für die Produktfotografin

Vorstellung vs. Realität

Viele denken, ich lege eine Blume neben das Produkt, mache ein Foto und fertig. Dabei besteht mein Job aus drei Schritten: der Pre-Production, dem Shooting und der Post-Production. Dadurch sind Projekte oft größer, komplexer und herausfordernder als man denkt. Es wird unterschätzt, wie viele Komponenten zusammenkommen müssen, damit ein gutes Foto entsteht. Sich zu melden und zu sagen „Hey, ich habe ein Produkt und hätte gerne schöne Fotos“ funktioniert nicht. Viele Menschen rechnen mit weniger Aufwand und sind dann von den Kosten überrascht: Unsere Projekte starten ab 5000 Euro. Das ist meistens der Punkt, an dem die Kund:innen einen Rückzieher machen. Das ist auch okay. Ich arbeite schon lange als Fotografin und habe gelernt, mit welchen Kund:innen die Zusammenarbeit sonst nicht auf Augenhöhe funktioniert.

Welche Eigenschaften man für den Job braucht

Man muss gut organisiert sein, um die vielfältigen Aufgabenbereiche von der Akquise neuer Projekte, über die Planung der Shootings, bis zur Büroarbeit im Blick zu behalten. Obwohl wir zu zweit sind, sind wir schon gut ausgelastet. Es ist zudem wichtig, sich in Kund:innen hineinversetzen zu können: Was wird gebraucht, was gewünscht und was wäre vielleicht noch besser? Und es braucht Kreativität. Gerade wenn mal etwas schief geht, muss man spontan alles ummodeln und über das Planbare hinaus arbeiten können.

Wie der Arbeitsalltag aussieht

Der Joballtag reicht von Tagen, an denen man viel Zeit mit Kund:innen verbringt, bis hin zu welchen, an denen man im Keller sitzt und für ein Shooting am nächsten Tag die Dekoration sägt, zusammenschraubt und besprüht. Das Praktische ist, dass ich keine One-Woman-Show bin und mir alle Aufgaben und Bürosachen mit meinem Partner teilen kann. Prinzipiell bin ich eher für die Pre-Production zuständig, kümmere mich um den Kontakt zu den Kund:innen und organisiere die weiteren Dienstleister wie zum Beispiel Foodstylist:innen. Das Shooting an sich machen wir dann immer gemeinsam. Chris ist zudem für den Teil danach verantwortlich, er macht das Editing, die Post-Production und putzt alles hübsch raus. Gerade shooten wir viel im Snack- und Beauty-Bereich.