Horror-Nebenjob: Trainieren und Nervenstrapazieren beim Wassergallonen Ausliefern

„Ich hatte es satt, für mein BWL-Studium ständig am Schreibtisch zu sitzen. Ich hatte Lust auf einen Nebenjob, bei dem ich zur Abwechslung mal körperlich arbeitete. Da kam mir die Jobanzeige von einer Wasserspender-Firma gelegen: Gesucht wurde jemand, der Gallonen ausliefert. So werden die großen Wasserflaschen für Wasserspender bezeichnet. Ein wenig naiv dachte ich dabei an eine amerikanische Filmszene, in der ein durchtrainierter ‚Waterboy‘ in ein Büro kommt, die Gallone auswechselt und dabei alle Blicke auf sich zieht. ‚Waterboys‘ heißen nicht wirklich so, aber ich mochte die Bezeichnung und so ähnlich stellte ich mir den Job auf jeden Fall vor. Ich rief also bei dem Unternehmen an und nach einem unspektakulären Bewerbungsgespräch fuhr ich von da an ein- bis zweimal in der Woche mit einem vollgepackten Transporter durch halb Deutschland.