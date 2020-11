Dieser Kalender versammelt die schlechtesten Nachrichten aus dem Jahr 2020

Die Kalender-Idee wirkt im ersten Moment witzig, jetzt im Gespräch wirkst du aber eher besorgt.

Was mir ganz wichtig ist: Das Ganze soll nicht so wirken als würde ich aus dem Leid anderer Menschen was Lustiges machen wollen! Klar, der Kalender ist makaber und sicher auch nicht für jeden etwas – manche wollen ja auch einfach nur einen Haken hinter ein Jahr machen und nicht mehr zurückdenken. Aber wer möchte, kann damit nochmal zurückschauen, was alles schief gelaufen ist, und sich motivieren lassen, Dinge in die Hand zu nehmen und zu verändern. Wenn es zum Beispiel um den Klimawandel geht, können wir alle selbst aktiv werden. Zum anderen geht es mir darum, dass man sich im kommenden Jahr nicht so sehr über Kleinigkeiten aufregen sollte. Denn wenn man sich klarmacht, wie viel schlechter es einem gehen könnte, wird vieles in Perspektive gerückt.