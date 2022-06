3300 Euro brutto für die Anlagenmechanikerin

In der weiterführenden Schule stand für mich von Anfang an fest, dass ich etwas Handwerkliches machen will. Aber was es konkret sein soll, habe ich im Rahmen des sogenannten Girls Days, ein bundesweiter Berufsorientierungstag für Mädchen, herausgefunden. Ich habe mir in einem Betrieb in meiner Nähe die Arbeit als Anlagenmechanikerin SHK angeschaut und danach mehrere Praktika absolviert. Weil mir die Arbeit ziemlich viel Spaß gemacht hat, habe ich mich nach der Schule für die Ausbildung entschieden.