800 Euro brutto für die Buchhändlerin

Die Frage, die am häufigsten aufkommt, wenn man sagt, dass man in einer Buchhandlung arbeitet, ist: Kannst du mir ein Buch empfehlen? Ich versuche dann meistens erstmal herauszukriegen, was mein Gegenüber gerne liest, weil ich es mega schwierig finde, einfach so random ein Buch vorzuschlagen. Jemand, der am liebsten Psychothriller liest, wird mit einem Liebesroman vermutlich eher wenig anfangen können… Ein Buch, das mich persönlich sehr berührt hat und das ich immer wieder lesen kann, ist Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Das ist einfach ein tolles Buch. Es ist wahnsinnig traurig, aber gleichzeitig auch unfassbar schön und humorvoll. Das war auch das allererste Buch, das ich auf meinem Instagram-Account buch.verzaubert vorgestellt habe. Wenn ich mich also entscheiden müsste, dann wäre das wahrscheinlich meine ultimative Leseempfehlung an alle!