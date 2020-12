Was machen lokale Händler*innen ohne die jährlichen Weihnachtsmärkte?

Wir haben zwar schon länger einen eigenen Onlineshop, allerdings stand er für uns immer an zweiter Stelle. Deshalb haben wir zum Beispiel keine richtige Online-Marketing-Technik entwickelt. Durch die Pandemie mussten wir uns im Netz schnell professionalisieren. Eine besondere Herausforderung ergibt sich dadurch, dass die Leute nach dem Namen unseres Produkts, „Pullendreher“, online nicht suchen. Der Name ist eine Wortneuschöpfung von uns und steht ursprünglich für die Idee, in unseren Halterungen nicht aufgebrauchte Grillsaucen auf den Kopf stellen zu können, damit sie stabil stehen und nicht ständig umfallen. Der Name sollte am Stand neugierig machen, doch die Anzeigenschaltung im Internet ist dadurch natürlich schwierig.