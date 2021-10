Wir sind die „Kanackische Welle“

Wir wollen gesellschaftliche Barrieren auf eine friedvolle und freundliche Art überwinden und über sexuelle Vorlieben, über zwischenmenschliche rassistische Abgründe, über körperliche Gesundheit und migrantische Popkultur sprechen. Durch die Kanackische Welle versuchen wir, eine Bühne zu schaffen, auf der wir uns miteinander und mit unseren wunderschönen Identitäten beschäftigen können, auf der wir Unterschiede zelebrieren und Gemeinsamkeiten hervorheben. Das ist ein Prozess für uns, bei dem wir selbst immer besser werden und lernen. In unserem Projekt versuchen wir auch neue Konzepte zu ergründen. Wie in unserer Folge „Gute Sprache, Böse Sprache“, in der wir das ungenutzte Potential von Mehrsprachigkeit besprechen. Ein Vorschlag etwa: Lernt doch Türkisch statt Latein! In unserer Folge „Selbstablehnung als Schwarzkopf – Der ‘Sunken Place’“ reflektieren wir, wie wir unsere migrantische Identität bewusst oder unbewusst negiert haben, um in der weißen Mehrheitsgesellschaft angenommen zu werden und geben dem Phänomen einen Namen. All das wollen wir ab jetzt nicht mehr nur in unserem Podcast, sondern auch regelmäßig in dieser Kolumne bei jetzt besprechen.