Die lästige Frage nach der Herkunft

In „Sechzehn Wörter“ zum Beispiel geht es um Mona, die in Köln wohnt, aber – ähnlich wie Kiêu – nach dem Tod ihrer iranischen Großmutter ein letztes Mal in den Iran reist und dort, eher zufällig als geplant, mehr über ihre eigene Herkunft herausfindet. Was wiederum kollektive Traumata bewirken können, wird in „Adas Raum“ deutlich – nämlich anhand der miteinander verwobenen Geschichten von vier Adas in vier Jahrhunderten. Denn manchmal macht erst der Blick in die Vergangenheit die Gegenwart greifbarer. Trotz thematischer Schnittpunkte sind diese Bücher mindestens so unterschiedlich wie vergleichbar, man kann daraus jedenfalls kein Genre machen.