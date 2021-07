Diese Bücher über die Klimakrise empfehlen wir

Ein Satz, der hängen bleibt: „The task is to make kin in lines of inventive connection as a practice of learning to live and die well with each other in a thick present.“

Charles C. Mann: „The wizard and the prophet“

Darum geht's: Charles C. Mann erzählt die Geschichte zweier Forscher, des Ökologen und Ornithologen William Voigt und des Agrarwissenschaftlers Norman Borlaug, deren gegensätzliche Ansichten über die Zukunft der Menschheit die Debatten über den Umweltschutz von den frühen 1950er Jahren bis heute prägen. Voigt – laut Mann der „Prophet“ – warnte, dass die Menschen nur durch weniger Konsum und mehr nachhaltiges Handeln die Probleme der Klimakrise und die Überbevölkerung in den Griff kriegen könnten. Borlaug – der „Zauberer“ – vertrat den Standpunkt, dass Innovation der Schlüssel zum Überleben und für bleibenden Wohlstand ist. Mann zeigt so nicht nur, welche beiden Pole die Umweltschutz-Debatte bis heute rahmen, sondern auch, wie unterschiedlich wir Menschen generell auf Probleme reagieren können.