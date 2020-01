Warum willst du jetzt, dass die Menschen dich kennen?

Ich kann heute als Autorin auftreten, nicht mehr nur als Opfer. Das ist mir wichtig. Denn ich bin nicht nur der Körper, der draußen gefunden wurde. Ich bin ein Mensch, der es liebt, zu schreiben, der die unterschiedlichsten Geschichten zu erzählen hat. Ich bin stolz auf das, was aus mir geworden ist. Außerdem war es isolierend, ein Geheimnis wie meines für sich zu behalten. Während Millionen andere Menschen über meinen Fall diskutierten, musste ich zusehen und schweigen. Ich war häufig in Räumen, in denen Freundinnen und Freunde über meinen Fall sprachen – ohne dass sie wussten, dass ich das Opfer war. Ich hatte die Macht der Unsichtbarkeit, aber es war einsam.