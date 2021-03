Umarmungen verschicken

Marlena hatte im Dezember 2020 dann die Idee zu „Hugs to Post“, der Ausgangspunkt war ein persönlicher, sagt sie: „Einer Freundin von mir, die in Holland lebt, ging es nicht so gut. Ich wollte für sie da sein, wusste aber erst nicht so richtig, wie. Dann habe ich eine Postkarte, die eine Umarmung zeigt, entworfen und ihr geschickt. Sie hat sich sehr gefreut.“ Marlena und Sina überlegten, die Karte als Projekt weiter zu entwickeln und fragten andere Fotografinnen aus ihrem Netzwerk, wer noch Lust habe. Fast alle machten mit. Die insgesamt 13 Motive sind von Marlena Waldthausen, Doro Zinn, Julia Steinigeweg, Sina Niemeyer, Anna Tiessen, Alexa Vachon, Karolin Klüppel, Katinka Schuett, Lena Giovanazzi, Katrin Streicher, Kristin Bethge, Maria Sturm, Melina Mörsdorf und Marzena Skubatz.