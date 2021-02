Das „Riot Pant Project“ prangert Manspreading an

Die Hosen sind Teil des „Riot Pant Project“ von Elena Buscaino und Mina Bonakdar. Die beiden studieren an der Universität der Künste in Berlin, Mina Modedesign, Elena visuelle Kommunikation. Kennengelernt haben sie sich in einem interdisziplinären Seminar. „Wir sollten gemeinsam eine Kollektion entwickeln“, erzählt Elena. „Dabei haben wir uns viel mit für Frauen und Männer typischen Körperhaltungen auseinandergesetzt.“ So kam eines zum anderen: „Wir hatten uns davor schon mal darüber unterhalten, wie sehr uns Manspreading in der Berliner U-Bahn nervt“, sagt Mina. Die Idee, Botschaften auf Vintagehosen zu drucken, war geboren.