Was dann passierte, kommt mir immer noch ein bißchen gruselig vor. Ich habe sofort umgeschaltet und wie ein Roboter alles abgearbeitet, was zu tun war. Vom Moment des Todes an muss man sich um jede Menge kümmern. Das fängt bei der Bestattung an: Eine Leiche muss zum Beispiel innerhalb von sieben Tagen verbrannt werden, wenn man das will. Was recht schwierig ist, wenn jemand am 31. Dezember stirbt. Den Jahreswechsel habe ich dann mit meiner Freundin auf dem Boden meines Elternhauses sitzend verbracht, zwischen jeder Menge Ordnern und Papieren. Geschlafen haben wir auf einer Luftmatratze in meinem alten Kinderzimmer. Am Neujahrstag habe ich angefangen, alle möglichen Leute anzurufen, um sie zu informieren, dass mein Vater tot ist. Das ist furchtbar. Auch wenn man nach dem xten Telefonat seinen Standard-Text parat hat. Mein Vater hatte mir noch aufgetragen, einen alten Arbeitskollegen von sich anzurufen. Ich hatte noch nie von diesem Mann gehört, er lebt inzwischen am anderen Ende Deutschlands. Er ging ans Telefon, ich stellte mich vor und er schien mich durch Erzählungen meines Vaters zu kennen. Er fragte: „Ist was passiert?“ Die Frage, die ich vorher schon so oft gehört und beantwortet hatte. Ich fing wieder an, meinen Standard-Text zu erzählen. Doch ich hörte sofort, dass der Mann am anderen Ende der Leitung in Tränen ausbrach. Mein Vater und ihn muss wohl viel verbunden haben. Ich konnte dann auch nicht mehr. Ich habe mit einem wildfremden Mann durch’s Telefon quer durch Deutschland geweint.