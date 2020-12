Warum Liebe besser ist, wenn sie aus Freundschaft entsteht

In einer neuen Beziehung gibt es viele erste Male, die Anspannung pur bedeuten: Beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Freundeskreis des Partners fühlt man sich unwillkürlich wie ein exotisches Zootier, das von allen interessiert beäugt wird. Bei der kleinsten Äußerung tritt sofort der „All eyes on me“-Moment ein, alle lauschen gespannt bis kritisch, was der oder die Neue zu sagen hat. Unangenehm. Beim ersten Besuch in seiner Wohnung oder WG fühlt man sich in etwa so, wie sich der bürgerliche Besucher im Buckingham Palace fühlen muss: Ob ich wohl dieses Glas benutzen darf? Ob grade jemand im Bad ist? Mist, jetzt habe ich das ganze Klopapier aufgebraucht und habe keine Ahnung, wo es Nachschub gibt. War man vorher schon befreundet, hat man diesen Spießrutenlauf bereits hinter sich, beziehungsweise nie als solchen empfunden.