Alte Freundschaften sind nicht automatisch gut

Meine Freund*innen aus dem Studium dagegen fragen nach, weinen mit mir und sind mindestens genau so sauer auf den Ex wie ich. Sie kennen ihn und die Geschichte, wie es angefangen und wie es geendet hat. Natürlich wünschte ich mir manchmal, dass auch meine alten Freund*innen davon wüssten. Und ebenso, dass ich eine Ahnung davon hätte, was in ihren Köpfen und Leben vorgeht. Aber das ist anstrengend, weil wir schon zu weit weg voneinander sind. Wir können uns so etwas nicht mehr einfach in einer Nachricht schreiben, ein Treffen setzt Wochen und Monate der Planung voraus und bis dahin hat sich der Redebedarf ja auch schon wieder gelegt.