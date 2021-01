Schwule Männer, nervt es, wenn wir euch idealisieren?

Die meisten von uns laufen zum Glück nicht mit einer permanenten Angst vor Männern durch die Gegend – aber eben oft genug mit dem Wunsch, einfach mal in Ruhe gelassen zu werden. Ich erinnere mich daran, das Kommilitoninnen von mir am liebsten auf die Schwulenparty in ihrem Lieblingsclub gegangen sind, weil sie es da viel entspannter fanden als an allen anderen Abenden. Und von mir selbst kenne ein Gefühl, das ich gar nicht richtig beschreiben kann – aber es durchflutet mich immer, wenn ich, in welchem Zusammenhang auch immer, einen Mann kennenlerne, und sich im Laufe des Gesprächs herausstellt, dass er schwul ist. Ich glaube, es ist sowas wie Erleichterung. Ich weiß dann einfach: Es wird zwischen uns nie einen komisch aufgeladenen Moment geben, weder von seiner, noch von meiner Seite, denn von beiden Seiten wären sexuelle Ambitionen schlicht sinnlos. Gleichzeitig ist es auch ein Gefühl von Sicherheit. Klar könnte auch dieser Mann übergriffig werden oder mir einfach mein Handy klauen, was weiß ich schon über ihn, habe ihn ja grade erst kennengelernt! Aber ich kann zumindest mal davon ausgehen, dass er vermutlich kein besonders dringendes Bedürfnis verspürt, mir an die Brüste oder zwischen die Beine zu fassen.