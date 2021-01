Wir sollten viel öfter ohne Anlass schenken

Auf solche Enttäuschungen will man nicht pampig reagieren, aber so richtig authentisch dankbar kann man am Ende eben doch nicht sein. Eine Umarmung hilft, den prüfenden Blick des Schenkers von der Mimik des enttäuschten Beschenkten abzuwenden. Und dann ist auch schon das nächste Päckchen dran. Schenken und Beschenktwerden zu Anlässen wird so zu einem wahren Kraftakt. Und selbst, wenn jeder Gast alles richtig machen sollte, jedes Geschenk ein Knaller ist: Am Geburtstag weiß man grundsätzlich alles weniger zu schätzen. Denn an einem solchen Anlass ist das Beschenktwerden Formalität, ganz normal, alles nicht so besonders.