Warum ich mein Bett mit niemandem teilen möchte

Das Szenario des Arm-in-Arm-Einschlafens sah bei mir in der Vergangenheit nämlich häufig so aus: Die Arme meines Partners legten sich um meinen Oberkörper – für meinen Geschmack meistens viel zu fest. Nach wenigen Minuten wollte ich mich bewegen, spürte, wie mein Arm langsam zu kribbeln begann und dann gänzlich taub wurde. Doch mein Partner war, nachdem sich seine Nase ein Luftloch zwischen meiner Haarpracht gesucht hatte, eingeschlafen und atmete mir seitdem feucht ins Ohr. Zudem wurde mir durch seine Körpernähe langsam unerträglich warm. Als er dann auch noch zu schnarchen begann, befreite ich mich aus seinem Griff und flüchtete auf die Couch. Erfahrungen wie diese habe ich immer wieder gemacht – sowohl in Partnerschaften als auch bei Dates. Und sie haben mir gezeigt, dass ich offensichtlich nicht zu den Menschen gehöre, für die das Arm-in-Arm-Einschlafen der ultimative Liebesbeweis ist – mein Freund sieht das übrigens ähnlich. Gott sei Dank! Denn bei den ersten gemeinsamen Übernachtungen und in nachfolgenden Gesprächen haben wir schnell festgestellt, dass wir diese Art des Einschlafens beide nicht mögen. Bei mir geht das Ganze jedoch noch etwas weiter: Ich schlafe nämlich grundsätzlich nicht gerne neben oder mit anderen Menschen in einem Raum. Am liebsten – und besten – schlafe ich allein. Und das war schon immer so.