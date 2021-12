Wieso holen uns nachts immer wieder die gleichen Träume ein?

Aber warum träume ich dann nicht von dieser Angst an sich? Sondern von einer Prüfung, die ich schon längst hinter mir habe?

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Filmregisseur und müssten einen Film über die Angst vor dem Scheitern drehen. Was für einen Film würden Sie machen? Vielleicht einen über eine Prüfung, in der alles schiefgeht, mit Action und Emotionen. Im Traum ist es ganz ähnlich: Ihre Angst nimmt dort eine überspitzte, dramatische Form an und wird in plastische Bilder umgesetzt. Die Angst vorm Scheitern in einer Prüfung kennt jeder, deswegen kommt dieser Traum auch so häufig vor.