Warum nicht immer alles viben muss

Es gibt also gute Gründe dafür, warum „der Vibe“ überall ist: Wer auf einen Vibe hinweist, lädt die jeweilige Situation sofort mit Spannung und Atmosphäre auf, vielleicht sogar mit Bedeutsamkeit. Möge sie auch noch so stumpf sein. Ein Beispiel: Als leere sie auf einer Baustelle einen Schubkarren vor sich aus, kippt eine Kundin Hunderte Bierdosen aus ihrem Einkaufswagen auf das Warenband. Nicht alles landet da, wo es soll. Der Supermarktkassierer protestiert, die Frau schüttet weiter. Das Tiktok der Berliner DJ Stella Bossi ist mit dem Hashtag #weekendvibes versehen. Mit ihrem Video trifft sie einen Nerv, 25 Millionen Menschen haben es inzwischen gesehen. Ohne den Hashtag #weekendvibes könnte ihr Video auch an einem Dienstagmorgen spielen, ohne #weekendvibes würde man ihre Einkaufsliste vielleicht sogar als Sucht interpretieren. Erst mit dem Verweis auf die besonderen Vibes am Wochenende bekommt das Tiktok die Aufbruchsstimmung eines Freitagnachmittags, an dem der nächste Montagmorgen so weit weg und Alkoholkonsum legitim erscheint. Wir lesen automatisch eigene Erinnerungen und Assoziationen an wilde Wochenenden ins Video hinein.