Instantkaffee ist viel besser als sein Ruf

Ich verbinde ihn mit meiner Familie, meiner Kindheit. Er bringt Erinnerungen zurück. An die Besuche bei den iranischen Freund:innen meiner Mutter, wenn wir auf dem Boden um ein ausgebreitetes Tuch, das Sofre, saßen und die Mütter sich mit ihren dampfenden Tassen in der Hand Geheimnisse zuflüsterten und laut lachten. An meinen Onkel, von dem ich heute weiß, dass er gar nicht mein Onkel ist, sondern nur ein guter Freund. Wenn er von seiner Schicht als Taxifahrer nach Hause kam, rührte er die Krümel mit seiner ganz eigenen Technik in das Wasser: Zuerst langsam und dann ganz schnell. An die Nachmittage am Simssee, wo wir illegal grillten, und wo die Erwachsenen nach dem Essen Vanilleeis in den abgekühlten Krümelkaffee rührten.