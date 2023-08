Wie mich Nachtclub-Vibes ins Fitnessstudio lockten

Jetzt steige ich auf das Laufband und fühle mich dabei wie eine Olympia-Sprinterin kurz vor dem Startschuss. Am liebsten würde ich noch einmal in die Kameras winken, während ich meine Oberschenkelmuskulatur ausschüttele. Ich drücke auf den Startknopf. Während die Musik ihrem Höhepunkt entgegen wummert, zählt der Coach runter. Ten, nine, eight, mein Herz flattert, seven, six, five, gleich gehts los, four, three, two, ich werde schneller, one. GO! Das Licht schaltet von Grün auf Rot. Der Coach schreit uns zu, welche Geschwindigkeitslevel wir wählen sollen. Meine Füße trommeln mit dem Bass auf das Laufband. Vor mir im Spiegel sehe ich meinen Körper im roten Licht sprinten, rechts und links neben mir die anderen, jeder rennt für sich und irgendwie rennen wir gemeinsam. Würden wir stattdessen stampfen und die Hände sphärisch bewegen, könnte das hier ebenso gut die Tanzfläche eines Technoladens sein. „Thirty seconds!“, schreit der Coach und dreht die Musik noch ein Stück auf. Mein Herz knallt in meinen Schläfen, die Luft wird dünner. „You got this, team!“