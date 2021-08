Lieferdienste wie „Gorillas“ gefährden das gesellschaftliche Miteinander

Das sieht man zum Beispiel am neuen Lieferdienst „Gorillas“. Der verspricht, online bestellte Lebensmittel in nur zehn Minuten vor die Haustür zu bringen. Die Tage, an denen wir für eine Tüte Chips wie Sammler*innen zum nächsten Aldi aufbrechen und Kassierer*innen begrüßen mussten, sind damit also endlich gezählt. Das Konzept ist erfolgreich: Nur zehn Monate nach der Gründung im Mai 2020 ist das Unternehmen bereits mehr als eine Milliarde Dollar wert. Und die Idee, für den Einkauf nicht mehr warten oder auch nur den Podcast pausieren zu müssen, ist nicht ganz neu: Schon 2016 eröffnete „Amazon Go“ in Seattle – eine Supermarktkette, die den Kassiervorgang abgeschafft hat. Kund*innen laufen hier lediglich in den Laden, packen sich die gewünschte Ware unter den Arm und laufen wieder raus. Kameras und Sensoren rechnen automatisch ab. Auch in vielen McDonald’s-Filialen kann man seine Bestellung auf einem Display eintippen, eine Nummer ziehen und das Essen dann an der Theke abholen. Für sich selbst zu bleiben, war noch nie so verlockend: In der McDonald’s-Welt muss ich keiner Servicekraft mehr „Hallo“ sagen, um mein Happy Meal zu bekommen – nicht mal um auszuwählen, welches Spielzeug ich will. In der Gorillas-Welt sitze ich daheim auf der Couch, während mir der*die Lieferant*in unter Zeitdruck und schlechten Arbeitsbedingungen eine Avocado bringt. Kontakt mit anderen Menschen: quasi null. Für die Unternehmen ist das super, sie sparen Personalkosten. Für unser gesellschaftliches Miteinander ist das gefährlich.