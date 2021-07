Wenn man die Migrationsgeschichte nicht sieht

Was man als einzelne Person gegen diese Doppelmoral in der Gesellschaft tun kann? Offener sein. Ich erzähle immer öfter ganz bewusst von meiner Familiengeschichte und schaue dann in verdutzte Gesichter. Das wird zwar nicht reichen, um Rassismus zu bekämpfen, kann aber dafür sorgen, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eine Doppelmoral in Bezug auf sichtbare und unsichtbare Migrationshintergründe gibt. Ich erzähle meine Geschichte, um deutlich zu machen, wie divers Deutschland ist. Man kann in keinen Menschen hineinsehen und Klischees stimmen oft eben nicht. Wir müssen endlich alle Migrationsgeschichten gleichwertig behandeln und bestimmte Sprachen oder Herkunftsländer dürfen nicht als „positiver“ angesehen werden als andere – und im Umkehrschluss andere auch nicht als „negativer“. Schluss also mit der Doppelmoral.