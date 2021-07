Ist das etwa unsere Zukunft?

Vor ein paar Tagen fuhr ich während des Starkregens zweimal mit der Bahn über die Deutzer Brücke in Köln. Einmal morgens, einmal nachmittags. In den wenigen Stunden dazwischen stieg der Pegel am Rhein so hoch an, dass man die Rheintreppen nicht mehr sehen konnte. „Haha schaut mal, Köln wird überflutet“, schrieb ich an Freund*innen. Tatsächlich stand Köln zu dem Zeitpunkt schon unter Wasser: U-Bahn-Stationen waren nicht mehr betretbar und tausende Keller und Badezimmer überschwemmt. Hochwasser eben, dachte ich mir. Wie schlimm die Folgen des Starkregens in den umgebenden Regionen und in der Eifel geworden waren – und welche schrecklichen Folgen das für die Menschen dort hatte –, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.