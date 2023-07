Ich bin keine schlechte Freundin, nur weil ich nicht auf Nachrichten antworte

Was ist in Freundschaften wirklich wichtig? Nähe, Verbundenheit, Intimität. Ich möchte meine Freund:innen sehen und umarmen, zumindest mit ihnen telefonieren. Ich möchte unsere Begegnung dann auch wieder beenden, gerne und still an sie denken und mich auf die nächste freuen. Ich will diese Nähe spüren, ohne ein schlechtes Gewissen wegen dieser einen, unbeantworteten Sprachnachricht aus dem Januar zu haben. Ich möchte nicht mehr unter meinem Pflichtbewusstsein leiden, das tue ich schon beim Hausarbeiten schreiben, beim Heizkörper abstauben, beim Pilates, fünfzehn Minuten am Tag. Und ich fange jetzt an, meinen Liebsten genau das zu schreiben. „Sorry, ich bin wirklich schlecht im Antworten. Das weißt du wahrscheinlich eh. Ich freu mich, wenn wir uns in drei Wochen sehen. Bis dahin denk ich an dich.“