Du bist nicht langweilig, weil dir langweilig ist

Langeweile ist ein urmenschliches Gefühl wie Hunger und Durst: Wissenschaftler:innen vermuten sogar, dass Langeweile für die Evolution notwendig war und uns einen Selektionsvorteil verschafft hat. Ohne Langeweile hätten wir viele Dinge womöglich nie ausprobiert, erkundet, wären nicht an ihnen gescheitert und hätten keine neuen Lösungen gefunden. Ohne Langeweile würden wir heute vielleicht abends im Dunkeln sitzen. Für Kinder ist Langeweile in ihrer Entwicklung besonders wichtig, damit sie lernen, sich mit sich selbst und ihrer Umgebung zu beschäftigen. Auch wenn es verlockend sein kann, bei einer langen Autofahrt seinem Kind das Tablet in die Hand zu drücken. Wer das lässt, tut seinem Kind also unter Umständen etwas Gutes: Denn phasenweise Langeweile kann einen Kreativitätsschub auslösen, wie eine Studie der Psychologen Benjamin Baird und Jonathan Schooler von der Universität von Kalifornien in Santa Barbara nahelegt. Das liegt daran, dass das Gehirn bei unterfordernden Aufgaben unterbewusst an anderen Problemen weiterarbeitet. Für Kinder, aber auch ihre Eltern, gilt damit: Wer sich permanent berieseln lässt, verpasst diesen Goodie.

Für Langweile muss sich niemand schämen

Warum wir Langeweile in erster Linie trotzdem gerne vermeiden, beschreibt John Eastwood, Associate Professor an der psychologischen Fakultät der York University in Toronto, ziemlich einleuchtend. Er definiert Langeweile als „das unangenehme Gefühl, eine zufriedenstellende Aktivität ausführen zu wollen, aber nicht zu können“. Sie ist also das quälende Verlangen, etwas Erfüllendes, Sinnvolles zu tun, aber nicht in der Lage dazu zu sein: Genau wie ich 2014 einen Sommer lang an einem leeren Burgerstand arbeitete, um mir mein Leben finanzieren zu können. Und dabei herausfand, dass ich das nie wieder machen möchte. Doch auch die Arbeit als Skilehrerin, die mich am Anfang erfüllt hat, verlor nach gewisser Zeit ihren Reiz. Nach vier Monaten konnte ich weder die Piste noch den Skilift mehr sehen. Dieses Gefühl hat mir gezeigt, dass das wohl nichts für die Ewigkeit sein sollte.