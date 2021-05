Ich schäme mich, ein Millennial zu sein

Heute weiß ich: Wir Millennials sind wirklich alles, außer besonders und mit unserem halb-ehrlichen Idealismus lässt sich wenig bis gar nichts verändern. Wir werden hysterisch bei Plastikstrohhalmen und matschen im selben Atemzug die dritte Avocado der Woche in die Mittags-Bowl, weil sich das Grün so gut im Insta-Feed macht. Zu lange habe ich mich dabei auf dem Wort „Ambivalenz“ ausgeruht und so getan, als würde ich mein Bestmögliches geben, um die Welt zu retten. In Wahrheit wollte ich nur mein Gewissen beruhigen und dabei war es so leicht, auf etwas Unwichtiges wie Strohhalme zu verzichten. Ernsthafter Verzicht passte nicht in meine materialistische Millennial-Welt. Die besteht heute fast nur aus nostalgischen Hipster-Klischees, die eigentlich der Gipfel des spießig-konservativen Bürgertums sind: Wein-Verkostungen, bei denen man sich über die Spargel-Saison unterhält, eine Altbau-Wohnung, die nur so vor Vintage Biedermeier-Möbeln trieft und eine schon fast obsessive Beziehung zu meinen Zimmerpflanzen. Und das alles, während da draußen die Welt unter unseren Füßen wegbrennt. Das alles ist mir aber erst durch den schmerzhaften Vergleich mit der Generation Z klar geworden.