Wir sind nicht höflich genug

Den Höhepunkt der kultivierten Unfreundlichkeit kann man außerhalb von Pandemiezeiten im Biergarten erleben: ein Biergarten, wie jeder weiß, funktioniert nur, wenn man sich zwangsläufig neben fremde Menschen setzt. Manchmal kann man den Sitznachbarn aber dabei zusehen, wie sie einen kleinen, innerlichen Foltertod sterben, aus Angst, jetzt würde man sie gleich in ein Gespräch über Fifty Shades of Grey oder etwas ähnlich Unangenehmes verwickeln (man erkennt das an fast absurd verrenkten, weggedrehten Schultern). Das ist ungefähr so cool, wie die Bierbank vor dem Hinsetzen mit einem Taschentuch abzuwischen.