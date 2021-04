Der Low-Waist-Jeans-Trend trifft das Lebensgefühl der Generation Z perfekt

Die Low Waist Jeans ist mehr ist als eine Hose. Sie steht, wenn man ganz groß denken will, für einen Generationenwechsel. Ich glaube nämlich, liebe Millennials: Ihr habt keine Angst vor einer Hose, die tiefer sitzt. Sondern vor Body Shaming. Und wer kann es euch verdenken? Bei der Low Waist Jeans der 90er ging es nicht um ein Kleidungsstück. Sondern um den ultraflachen Bauch, die knochigen Hüften und die langen Beine, die drinsteckten. Form statt Function, Körper vor Klamotte quasi. Und der bitte in Size Zero. Schließlich gab es damals weder sexy Oversize-Models noch eine Body-Positivity- oder Neutrality-Bewegung und damit auch keine Alternativen zu den Size Zero tragenden Spice und Mean Girls. Wer nicht dünn war, war raus. Zumindest aus diesem Trend.