Die offensichtlichen Gründe sind schnell genannt: Erstens gibt es auf diesen Plattformen meistens gut erhaltene Dinge zu einem Bruchteil des Preises, den man, sagen wir, in einem Möbelgeschäft zahlen würde. Wer 800 Euro Miete im Monat blechen muss, hat kein Geld für einen neuen Designersessel. Zweitens ist da der Nachhaltigkeitsgedanke: Man unterbricht als kleines Zahnrädchen im System den ewigen Wegwerf-Kreislauf der Gesellschaft, in dem man virtuell die Hand hebt und sagt: „Bitte, entsorg das nicht, ich möchte es noch haben.“ Man tut also wirklich etwas Gutes.